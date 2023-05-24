'DNA testi yaptığına pişman oldum' Geçmişindeki mide bulandıran gerçek belgesellere konu olmuş

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Küçük yaşlarda evlat edinilen bir adam gerçek ailesi ile ilgili bilgi sahibi olmak isterken öğrendiği gerçek karşısında dehşete düştü.

"DNA TESTİ YAPTIĞIMA PİŞMAN OLDUM"

Biyolojik anne babasını ya da kardeşlerini bulabilmek ümidi ile evde yapılan DNA testlerinden birini deneyen adam öğrendiği 'mide bulandırıcı' gerçek nedeni ile pişman olduğunu söyledi.

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yaşadıklarını anlatan adamın garip hikayesi İngiliz medyasında dikkat çekti.

"GERÇEK AİLESİNİ BULMAK İÇİN ARAŞTIRMALARA BAŞLADI

Mirror Gazetesi'nde yer alan habere göre, 1999 yılında evlat edinilen adam son bir yıldır biyolojik ailesini bulmak için araştırmalara başlamıştı ve evde yaptığı DNA TESTİ ona ihtiyacı olan her şeyi sundu.

"Annemin babası biyolojik büyükbabam biyolojik büyükannemden 80'lerin başında boşanmış ve çok geçmeden 80'lerin ortasında yeniden başka bir kadınla evlenmiş." diyen adam korku filmlerini araymayan geçmişini şu sözlerle anlattı;

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"YENİ EŞİNİN ÇOCUKLARINA YAŞATACAĞI DEHŞETTEN HABERSİZDİ"

"Bu evlilikten 3 çocuk sahibi olan büyükbabam yeni karısının masum çocuklarına yaşatacağı dehşeti bilmiyordu.

1990'ların başında en küçük çocuğunu uykusunda katleden kadın bir sene sonra aynı şeyi diğer oğluna da yaptı."



KIZI KÜVETTEYKEN SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ ATTI

Üvey büyükannesinin son olarak 8 yaşındaki kızını küvetteyken suya saç kurutma makinesi atarak öldürmeye çalıştığını anlatan adam, kızın şans eseri hayatta kaldığını ve büyükannenin yakayı ele verdiğini belirtti.

Öğrendikleri karşısında şoke olan adam, bu kadınla doğrudan bir akrabalığı olmadığından memnun olsa da, onun ellerinde trajik bir şekilde can veren üvey amcaları ile ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isteyerek cinayet dosyalarını araştırmaya başladı.

BELGESELLERE KONU OLAN CİNAYETLER! SEBEBİ ŞOKE ETTİ...

Yaptığı araştırmalar sonrası üvey büyükannesinin işlediği cinayetlerin suç belgesellerine konu olduğunu öğrendi.

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Kadının çocuklarını öldürmeden kısa bir süre önce onlara sağlık sigortası yaptırdığını öğrenen adam yaptığı paylaşımda "Onları para için öldürdü" ifadesini kullandı.

OKUYUCULAR DEHŞETE DÜŞTÜ: SÖYLEYECEK SÖZÜM YOK

Tüyler ürperten hikaye sosyal medyada dikkat çekti. Yorumcular adamın öğrendikleri karşısında dehşete düşerken, okuyuculardan biri "Aman Tanrım, söyleyecek sözüm yok" dedi.

Bir başka yorumcu ise hikayenin çok tanıdık geldiğini ve bunu bir suç belgeselinde izlediğini iddia etti.