DNA testi ile ortaya çıktı... Saçından alınan örnek doğruladı!

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Yüzyılı aşkın bir süredir Washington'daki Smithsonian Enstitüsü'nde bir cam kutu içerisinde saklanan Efsanevi Lakota kabile şefi Oturan Boğa'nın saçı ilginç bir habere konu oldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Oturan Boğa'nın saçından alınan DNA, Ernie Lapointe adında bir adamın onun torunun torunu olduğunu ortaya çıkardı.

Cambridge Üniversitesi’nden Eske Willerslev ve Lundbeck Vakfı GeoGenetics Center tarafından yönetilen bilim ekibi söz konusu sonuçlarını Science Advances dergisinde yayınladı.

Keşif hakkında konuşan Lapointe, 'Yıllar boyunca birçok insan benim ve kız kardeşlerimin Oturan Boğa ile ilişkisini sorgulamıştı' dedi.

Çıkan bir yasa sonrası saç tutamın 2007’de Lapointe’in mülkiyetine geçti. Basın açıklamasında Willerslev, Oturan Boğa’yı 'çocukluğumdan beri kahramanım' olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı;

'Lapointe’e yazıp antik DNA analizinde uzman olduğumu ve Oturan Boğa hayranı olduğumu açıkladım. Kızılderili liderinin saçlarının DNA’sı kendilerine iade edildiğinde Ernie ve kız kardeşlerinin DNA’sını onunla karşılaştırmama izin verirlerse büyük bir onur duyacağımı söyledim.'

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Willerslev ve ekibi çok sayıda sorunla karşı karşıya kaldı. Lapointe Oturan Boğa ile anne tarafından akrabaydı, bu da anneden çocuğa geçen mitokondriyal DNA incelemesi tekniğinin işe yaramayacağı anlamına geliyordu.

Bu yüzden bilim insanları Oturan Boğa’nın saçından çıkardıkları genetik parçalarda otozomal DNA aradılar. 5 santimetrelik saç parçasından kullanılabilir DNA’yı bulmaları 14 yıl sürdü.

Ekip daha sonra Oturan Boğa’nın DNA’sını Lapointe ve diğer Lakota Sioux’lardan alınan örneklerle karşılaştırınca bir eşleşme Lapointe’in soyundan geldiğini doğruladı.

BAŞKA İSİMLER İÇİN DE KULLANILABİLİR

Bu keşif araştırma ekibi için bilimsel bir zafer olmaktan öte aynı tekniğin diğer tarihi şahsiyetler için de kullanılabileceği fikri ile bilim dünyasında heyecan uyandırıyor.

Araştırma lideri Willerslev, 'prensip olarak, Jesse James gibi kanun kaçaklarından Romanovlara kadar istediğiniz kişiyi araştırabilirsiniz. Tipik olarak kemiklerden, saçlardan veya dişlerden elde edilen eski DNA’ya erişim varsa, onlar da aynı şekilde incelenebilir' diyor.

OTURAN BOĞA KİMDİR?

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Birçokları tarafından Oturan Boğa olarak bilinen Tatanka-Iyotanka, 1876’da Little Bighorn Savaşı’nda General Custer’a karşı 1.500 Lakota savaşçısını ABD'ye karşı zafere taşıyan ünlü bir Kızılderili ve askeri liderdi.

1890'da ABD hükümeti tarafından tutulandı, daha sonra Kızılderili bir ajan tarafından suikastle öldürüldü.

Oturan Boğa’nın nereye gömüldüğünü kimse kesin olarak bilmese de, iki resmi mezar yeri bulunmaktadır: Kuzey Dakota’daki Fort Yates ve Güney Dakota’daki Mobridge.