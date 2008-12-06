DNA örneği alan İngiliz polisini haksız buldu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi AİHM, İngiltere’de gözaltında alınan DNA örneklerinin veri bankasında toplanmasını özel hayatın ihlali olarak değerlendirdi.

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) aldığı karara göre, İngiltere, 1 milyon kişiye ait DNA örneklerini imha etmek zorunda kalabilir. AİHM tarihi kararında, İngiliz polisinin gözaltındaki kişilerden aldığı DNA örneklerini saklamasını, özel hayatın mahremiyetini ihlal olarak değerlendirdi.



AİHM, yine aynı şekilde gözaltına alınıp, ancak bir suçtan mahkum olmayan kişilerin parmak izi kayıtlarının saklanmasına da karşı çıktı. AİHM, bu uygulama ile İngiltere’nin, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi’nin özel yaşama saygı ile ilgili maddesini ihlal ettiği görüşüne vardı.



Tazminat ödeyecek



Mahkum olmamalarına rağmen DNA ve parmak izleri polis tarafından kayda alınan iki kişinin yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM, İngiltere’nin toplam 42 bin Euro tazminat ödemesini kararlaştırdı. AİHM’deki dava, İngiliz polisinin DNA örneklerini yok etmeyi reddetmesi üzerine açıldı. AİHM’de 17 yargıç, oybirliğiyle DNA örneklerinin ve parmak izi kayıtlarının imhasına karar verdi.



Davayı açan iki İngiliz vatandaşının avukatlarından Peter Mahy, alınan karardan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Yedi yıldan bu yana sürdürdüğümüz zor mücadelenin ardından alınan bu sonuç, tam anlamıyla muhteşem" diye konuştu.



İngiltere’de yasalar, polisin suçlarla ilgili soruşturma sırasında, şüpheli şahısların sonra aklansalar bile DNA ve parmak izi kayıtlarını tutmasına olanak sağlıyor. İngiltere’de 4.5 milyon kişinin poliste DNA kaydının bulunduğu tahmin ediliyor.