×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

DMO: Hürmüz Boğazı'nda 2 tanker deniz mayınına çarparak infilak etti

Güncelleme Tarihi:

#Hürmüz Boğazı#Petrol Tankeri#Deniz Mayını
DMO: Hürmüz Boğazında 2 tanker deniz mayınına çarparak infilak etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 05:39

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı


İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) Hürmüz Boğazı’ndaki seyir güvenliğine ilişkin endişe verici bir açıklama geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, DMO Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi Hürmüz Boğazı’nı yasaklı rotadan izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini duyurdu. Söz konusu gemilerden birinin "süper tanker" olduğu ve patlamanın ardından bu gemide yangın çıktığı aktarılan açıklamada, "Bu tankerler navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmış ve ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki yasadışı güzergâhtan gizlice geçmeyi amaçlamışlardır. Ancak, yaşananların ardından hareket kabiliyetlerini yitirmişlerdir" denildi.

BİR GEMİNİN ŞÜPHELİ SALDIRIYA UĞRADIĞI AÇIKLANMIŞTI

Haberin Devamı

DMO’nun son açıklamasının, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı’nın (UKMTO) Hürmüz Boğazı’nda seyreden bir geminin bilinmeyen bir mühimmat tarafından vurulduğunu duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hürmüz Boğazı#Petrol Tankeri#Deniz Mayını

BAKMADAN GEÇME!