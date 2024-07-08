Diziden öğrenip hayatta kaldılar

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Londra’dan Bali’ye giden Matthew Forster ile kardeşi Andrew, gün doğumunu görmek için 3 bin metrelik Agung Dağı’nın zirvesine tırmanmaya çalışırken kayboldu. Telefonlarının şarjı biten iki kardeş, yardım isteyemedi.

Arama kurtarma ekipleri, iki kardeşi 30 saat sonra bulmayı başardı. “Yorgun düşmüş ancak sağlıklı” oldukları açıklanan kardeşler, dağda “İnanılmaz Kurtuluş” isimli dizisiyle ünlenen Bear Grylls’den öğrendikleri yöntemlerle barınak kurmayı ve içme suyu bulmayı başardı. Bear Grylss, sosyal medyadan paylaştığı mesajla kardeşleri tebrik etti.