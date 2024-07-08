×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Diziden öğrenip hayatta kaldılar

Güncelleme Tarihi:

#Bali#Yanardağ#Dizi
Diziden öğrenip hayatta kaldılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 07:00

Bali’de bir yanardağın tepesinde 30 saat boyunca kaldıktan sonra kurtarılan iki İngiliz kardeş, İngiliz maceraperest Bear Grylls’in videolarını izleyerek öğrendikleri becerileri kullanarak hayatta kalmayı başardı.

Haberin Devamı

Londra’dan Bali’ye giden Matthew Forster ile kardeşi Andrew, gün doğumunu görmek için 3 bin metrelik Agung Dağı’nın zirvesine tırmanmaya çalışırken kayboldu. Telefonlarının şarjı biten iki kardeş, yardım isteyemedi.

Diziden öğrenip hayatta kaldılar

Arama kurtarma ekipleri, iki kardeşi 30 saat sonra bulmayı başardı. “Yorgun düşmüş ancak sağlıklı” oldukları açıklanan kardeşler, dağda “İnanılmaz Kurtuluş” isimli dizisiyle ünlenen Bear Grylls’den öğrendikleri yöntemlerle barınak kurmayı ve içme suyu bulmayı başardı. Bear Grylss, sosyal medyadan paylaştığı mesajla kardeşleri tebrik etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bali#Yanardağ#Dizi

BAKMADAN GEÇME!