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DHA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 540 kilo esrar ele geçirildi

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Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 540 kilo esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör operasyonunda, 540 kilo esrar, 95 kilo skunk, 334 bin kök Hint keneviri, bin kök skunk bitkisi ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için, Lice ilçesi kırsalında narko-terör operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, 540 kilo esrar, 95 kilo skunk, 334 bin kök Hint keneviri, bin kök skunk bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, Hint keneviri ile skunk bitkisi numune alınmasının ardından imha edildi.

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