‘Diyalog’ dedi açık açık tehdit etti

Fransız Le Monde, Alman Frankfurter Allgemeine ve İngiliz The Times gazeteleri için kaleme aldığı makalesinde, ‘Türkiye’nin tavır değiştirmemesi halinde yaptırım uygulanması dışında seçenek kalmayacağını’ ifade eden Miçotakis’in öne çıkan vurguları şunlar:

- Avrupa, gerçek anlamda jeopolitik gücünü göstermek istiyorsa, saldırgan bir Türkiye’ye taviz vermeyi göze alamaz.

- Yunanistan’ın Türkiye’den gelecek her türlü saldırganlığa karşı koyacak askeri kapasitesi var. Ancak herhangi bir askeri olayın kimsenin çıkarına olmadığı ortadadır.

- Türkiye’nin yaptırımlara maruz kalmamak ve bu krizden çıkış için hâlâ zamanı var.

- Türkiye faaliyetlerini askıya almalı, müzakere masasına dönmeli. Yine de anlaşamazsak Uluslararası Adalet Divanı’na gideriz.