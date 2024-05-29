Diyabette tedavi umudu

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Çinli doktorlar, dünyada bir ilk olarak kök hücre tedavisi kullanarak 59 yaşındaki bir erkeğin diyabetini tedavi ettiklerini açıkladılar. 25 yıldır ‘tip 2’ diyabet hastası olan kişiye 2021 yılında hücre nakli yapıldı ve hasta 2022 yılından beri ilaç kullanmıyor. Çalışma, Şanghay Changzheng Hastanesi, Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Moleküler Hücre Bilimi Mükemmeliyet Merkezi ve Renji Hastanesi olmak üzere Şanghay’da bulunan üç kurum arasındaki işbirliği kapsamında yapıldı. Deneysel tedavi, pankreasta bulunan ve insülin üreterek kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutan hücrelerin yapay bir versiyonunun oluşturulmasını içeriyor. Yapılan tedavi, hastanın yaşam tarzını değiştirmeden vücudun kan şekerini doğal olarak düzenlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Tedavide, vücudun çalışması için ihtiyaç duyduğu pek çok farklı hücre türüne dönüştürülebilen kök hücreler kullanıldı. Uygun koşullar altında kök hücreler; beyin, kas, böbrek ve hatta pankreas dokusuna dönüşebiliyor.

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38.4 MİLYON KİŞİ DİYABET HASTASI

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nde hücresel ve fizyolojik bilimler profesörü olan Timothy Kieffer, South China Morning Post’a verdiği demeçte, “Bu çalışmanın diyabet için hücre tedavisi alanında önemli bir ilerlemeyi temsil ettiğini düşünüyorum” dedi. Prof. Kieffer, daha fazla kişide test ettikten sonra, çalışmaları ilerletmenin mümkün olacağını belirterek bu tedavinin gelecekte hastaları ilaç yükünden kurtarabileceğini, sağlık ve yaşam kalitesini iyileştirebileceğini ve sağlık hizmetlerini azaltabileceğini söyledi. Aşılması gereken tüm engellere rağmen, şu anda diyabetle yaşayan 38.4 milyon Amerikalı ve muhtemelen hastalığa yakalanacak olan 97.6 milyon kişi için bu tedavi umut olabilir. Diğer yandan diyabet, ABD’de ölüm nedenleri arasında sekizinci sırada yer alıyor.