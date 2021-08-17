Dixie, Tokya kadar orman yaktı

CalIfornIa’nın kuzeybatısında 13 Temmuz’da başlayan ve yeşil alanlarla birlikte içindeki canlıları tehdit eden yangında, yaklaşık 210 bin hektar ormanlık alan tahrip olurken, alevlerin henüz yüzde 31’lik bölümünün kontrol altına alınabildiği belirtildi. Japonya’nın başkenti Tokyo büyüklüğündeki bir alanı küle çeviren yangını söndürmek için 6 binden fazla itfaiyeci çalışıyor. Bölgede 13 Ağustos’ta başlayan gök gürültülü fırtınanın, rüzgârın hızlanmasına yol açması ve beraberinde çok az yağmur görülmesi nedeniyle itfaiye ekiplerinin çalışmaları güçleşti. Hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına alevlerin, Dixie yangınının tamamen küle döndürdüğü Greenville kasabasının yakınındaki iki kasabaya da ulaşmasına neden oldu.

SICAK HAVA VE FIRTINA TETİKLİYOR

California’nın kuzeyinde etkili olan sıcak hava ve gök gürültülü fırtına yeni yangınların çıkması tehlikesini artırıyor. ABD Orman Hizmetleri Dairesi, ülkenin batısında süren onlarca yangın nedeniyle “kriz modu”nda çalıştıklarını açıkladı. Yangınların çıkış nedeni henüz bilinmezken Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi tarafından yapılan açıklamada, elektrik hattına devrilen bir ağacın söz konusu felakete yol açmış olabileceği belirtildi.

İKİNCİ BÜYÜK YANGIN



California tarihindeki en büyük 2. yangın olan “Dixie”, 800’den fazla kişiye ev sahipliği yapan Greenville kasabasını tamamen küle döndürdü. 180’den fazla yapı kullanılamaz

hale geldi.

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