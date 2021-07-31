DIsney’e dava açtı

ABD’nin Los Angeles kentindeki mahkemeye dava dilekçesini sunan Johansson, sözleşmesinin ihlal edildiğini savundu. 9 Temmuz’da vizyona giren film, ilk hafta sonunda 218 milyon dolarlık gişe yaptı. Johansson, filmin dijital ortamda yayınlanmasının ardından gişe gelirinin ciddi şekilde düştüğünü, bu nedenle kendisinin de maddi kayıp yaşadığını belirtti. Johansson’ın 50 milyon dolarlık kayıp yaşadığı ileri sürülüyor.

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