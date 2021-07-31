DIsney’e dava açtı
DISNEY yapımı Marvel kahramanlarından “Black Widow”un (Kara Dul) başrol oyuncusu Scarlett Johansson, filmin sinemalarla aynı anda “Disney +” dijital platformunda da gösterime sokulması üzerine şirkete dava açtı.
ABD’nin Los Angeles kentindeki mahkemeye dava dilekçesini sunan Johansson, sözleşmesinin ihlal edildiğini savundu. 9 Temmuz’da vizyona giren film, ilk hafta sonunda 218 milyon dolarlık gişe yaptı. Johansson, filmin dijital ortamda yayınlanmasının ardından gişe gelirinin ciddi şekilde düştüğünü, bu nedenle kendisinin de maddi kayıp yaşadığını belirtti. Johansson’ın 50 milyon dolarlık kayıp yaşadığı ileri sürülüyor.