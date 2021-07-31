MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDIsney’e dava açtı
GeriDünya DIsney’e dava açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 31.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

DIsney’e dava açtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DIsney’e dava açtı

DISNEY yapımı Marvel kahramanlarından “Black Widow”un (Kara Dul) başrol oyuncusu Scarlett Johansson, filmin sinemalarla aynı anda “Disney +” dijital platformunda da gösterime sokulması üzerine şirkete dava açtı.

ABD’nin Los Angeles kentindeki mahkemeye dava dilekçesini sunan Johansson, sözleşmesinin ihlal edildiğini savundu. 9 Temmuz’da vizyona giren film, ilk hafta sonunda 218 milyon dolarlık gişe yaptı. Johansson, filmin dijital ortamda yayınlanmasının ardından gişe gelirinin ciddi şekilde düştüğünü, bu nedenle kendisinin de maddi kayıp yaşadığını belirtti. Johansson’ın 50 milyon dolarlık kayıp yaşadığı ileri sürülüyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi