Dişleri ve pençeleri sökülen aslan kurtarıldı
Kamboçya’da sahibinin TikTok fenomeni yapmaya çalıştığı aslan kurtarıldı. 18 aylık erkek aslanın, Çin uyruklu sahibi tarafından evinde yetiştirilmek üzere yurt dışından ithal edildiği açıklandı.
Sahibinin TikTok videolarıyla ünlenen aslan için beklenen karar geldi.
Kamboçya’da yetkililer, gelen tepkiler üzerine harekete geçti. Ülkenin başkenti Phnom Penh’deki lüks bir villada yaşayan aslanın kurtarıldığı açıklandı.
Yetkililer söz konusu aslanın TikTok videolarında görüldüğü andan itibaren yerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığının altını çizdi.
18 aylık erkek aslanın, Çin uyruklu sahibi tarafından evinde yetiştirilmek üzere yurt dışından ithal edildiği açıklandı.
Aynı açıklamada aslanı başkentteki Phnom Tamao Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi’ne yerleştirildiği bilgisine de yer verildi.
Aslanın sahibi TikTok videolarıyla ünlenen hayvanın dişlerini ve pençelerini sökmüştü.
Bu görüntüler önce sosyal medyada infiale neden olmuştu.