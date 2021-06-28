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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.06.2021 - 11:24 |  Son Güncelleme:

Dişleri ve pençeleri sökülen aslan kurtarıldı

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Dişleri ve pençeleri sökülen aslan kurtarıldı

Kamboçya’da sahibinin TikTok fenomeni yapmaya çalıştığı aslan kurtarıldı. 18 aylık erkek aslanın, Çin uyruklu sahibi tarafından evinde yetiştirilmek üzere yurt dışından ithal edildiği açıklandı.

Sahibinin TikTok videolarıyla ünlenen aslan için beklenen karar geldi.

Kamboçya’da yetkililer, gelen tepkiler üzerine harekete geçti. Ülkenin başkenti Phnom Penh’deki lüks bir villada yaşayan aslanın kurtarıldığı açıklandı.

Dişleri ve pençeleri sökülen aslan kurtarıldı

Yetkililer söz konusu aslanın TikTok videolarında görüldüğü andan itibaren yerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığının altını çizdi.

18 aylık erkek aslanın, Çin uyruklu sahibi tarafından evinde yetiştirilmek üzere yurt dışından ithal edildiği açıklandı.

Aynı açıklamada aslanı başkentteki Phnom Tamao Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi’ne yerleştirildiği bilgisine de yer verildi.

Dişleri ve pençeleri sökülen aslan kurtarıldı

Aslanın sahibi TikTok videolarıyla ünlenen hayvanın dişlerini ve pençelerini sökmüştü.

Bu görüntüler önce sosyal medyada infiale neden olmuştu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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