Disko görevlilerine polis eğitimi verilecek

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İspanya'nın başkenti Madrid'de bir diskonun güvenlik görevlisinin aldığı yaralar sonucu öldürmesi üzerine bu tür yerlerin güvenlik görevlilerine polis eğitimi verilecek.

Madrid özerk yönetiminden yapılan açıklamada, bundan böyle disko ve barlarda güvenlik görevi yapan kişilerin polis akademilerinde kurstan geçirileceği, kursa katılmayanların buralarda çalışamayacağı belirtildi.



Açıklamada, güvenlik görevlilerinin özellikle psikolojik testten geçirileceği ve güvenlik-savunma aletlerini kullanmayı öğrenecekleri kaydedildi.



Madrid'de geçen hafta bir diskoda çıkan olayda, 18 yaşındaki bir güvenlik görevlisi aldığı yaralar sonucu ölmüştü.