Dışişleri’nin acı günü: St. Petersburg Başkonsolosu hayatını kaybetti

Bakan Çavuşoğlu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ı bugün (dün) maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi. Yorulmaz’ın, CovId-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

1964 doğumlu Yorulmaz, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

28 YILDIR DIŞİŞLERİNDE

1993 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlayan Yorulmaz, merkezde AGİT, Yurtdışı Tanıtım, Diplomatik Arşiv, Bilgi İşlem gibi birimlerinde, yurtdışında ise Cidde Başkonsolosluğu, Atina Büyükelçiliği, Aşkabad Büyükelçiliği, Sidney Başkonsolosluğu, Podgoritsa Büyükelçiliği, Meşhed Başkonsolosluğu’nda görevler yürüttü. Yorulmaz, 14 Ekim 2020 tarihinden bu yana St. Petersburg Başkonsolosu olarak görev yapmaktaydı.

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