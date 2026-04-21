Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Yok hükmündedir

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü’nün yayımladığı bazı harita ve düzenlemelere sert tepki gösterdi. Bakanlık, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal eden girişimlerin “geçersiz” olduğunu vurguladı.

“ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI HARİTALAR”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde, Yunanistan’ın Ege’de ve Doğu Akdeniz’de yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler oluşturduğunun ve uluslararası hukuka aykırı çeşitli haritalar yayımlandığının tespit edildiği bildirildi.

“HAYALİ DENİZ SINIRLARININ GEÇERLİLİĞİ YOK”

Açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de var olmayan deniz sınırları çizildiği belirtilerek, “Hayali deniz sınırları çizen ve buralarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur” denildi.

Haberin Devamı

“6 DENİZ MİLİNİN ÖTESİNDE YETKİ SAHİBİ DEĞİL”

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın 6 deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde yetki sahibi olmadığı alanlarda aldığı kararların Türkiye açısından bağlayıcı olmadığını vurguladı.

Açıklamada, “Yetki sahibi olmadığı yerler ile deniz alanlarında ve uluslararası sularda balıkçılık faaliyetlerine getirilen gayrihukuki kısıtlamalar Türkiye bakımından yok hükmündedir” ifadeleri kullanıldı.

“TÜRK BALIKÇILARININ HAKLARI KORUNACAK”

Türkiye’nin, Türk balıkçılarının uluslararası hukuk ve tarihi haklara dayalı meşru faaliyetlerine yönelik hiçbir tek taraflı girişimi kabul etmeyeceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “Türkiye, Türk balıkçılarının meşru faaliyetlerine getirilebilecek hiçbir tek taraflı ve gayrihukuki tasarrufu kabul etmeyecektir” denildi.

ATİNA BİLDİRGESİ VURGUSU

Açıklamanın sonunda, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi hatırlatıldı.

Türkiye’nin, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı yaklaşımını sürdürdüğü kaydedildi.