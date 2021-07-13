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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 19:03 | Son Güncelleme:

Dışişleri'nden Yunanistan'a Galatasaray tepkisi! Yunan Büyükelçi bakanlığa çağırıldı

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Dışişleri'nden Yunanistan'a Galatasaray tepkisi! Yunan Büyükelçi bakanlığa çağırıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs Kovid-19 testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik bu centilmenlik dışı tutuma tepki göstermişti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" mesajını paylaşmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray Spor Kulübü’müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray’ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum."

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