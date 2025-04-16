Dışişleri'nden Yunanistan tepkisi: 'Atina yetki alanımızı ihlal ediyor'

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Bakanlık, "Yunanistan'ın tek taraflı tasarruflarının ve iddialarının Türkiye açısından hiçbir hukuki geçerliliği bulunmadığını" bildirdi. Ege ve Akdeniz'de tek taraflı uygulamalardan kaçınılması gerektiği vurgulanırken, uluslararası deniz hukukunun kıyıdaş devletler arasında işbirliğini teşvik ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'la işbirliğine her zaman açık olduğu belirtilen açıklamada, 7 Aralık 2023 tarihli Atina Bildirgesi'ne atıf yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Yunanistan tarafından AB mevzuatı gereği ilan edilen “Deniz Mekansal Planlaması”nda (DMP) belirtilen alanların bir kısmı, Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir.

Yunanistan’ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.

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Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini, uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil iş birliğini teşvik ettiğini, bu bağlamda ülkemizin Ege Denizi’nde Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz."

Bildirge çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde çözülmesi gerektiği de ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN PLANI BM VE UNESCO'YA GÖNDERİLDİ

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin hazırladığı Deniz Mekansal Planlaması'nın UNESCO ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili birimlerine iletildiğini de açıklayarak, şunları belirtti:

"Söz konusu tasarruflar ve oldu bitti teşebbüsleri ülkemiz açısından dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır.

Türkiye, Yunanistan'la ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dair tutumunu muhafaza etmektedir.

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Ülkemizin hazırladığı Deniz Mekansal Planlaması da UNESCO ile Birleşmiş Milletler’in ilgili birimlerine iletilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun ortak imzasını taşıyan Deniz Mekansal Planlaması'nı (DMP) yayımlamıştı.

Resmi açıklamada, bu planın Yunanistan'ın deniz alanlarını düzenleyecek kuralları ilk kez sistematik şekilde belirlediği vurgulanmıştı. Bakanlık, söz konusu inisiyatifin ülkenin deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi açısından stratejik önem taşıdığını açıklamıştı.

Açıklamada, “Yunan devletinin, ulusal hukuktan ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2014/89 nolu kararından kaynaklanan sorumluluğunu yerine getirerek ilk kez deniz alanlarının detaylı kullanımını belirlediği” öne sürülmüştü.