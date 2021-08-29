Dışişleri'nden Yemen'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yemen'in Lahj vilayetinde, Arap Koalisyonu kontrolündeki El Anad askeri üssüne bugün silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve balistik füzelerle gerçekleştirilen ve çok sayıda askerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Yemen'de yaklaşık yedi yıldır devam eden iç savaşın ancak barışçıl yollarla çözüme kavuşturulabileceğinin, çatışmaların devamının kardeş Yemen halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizi daha da derinleştirmek dışında bir sonuç getirmediğinin artık tüm taraflarca idrak edilmesi lazımdır. Bu çerçevede, ülke genelinde bir an önce kapsamlı ateşkes ilan edilerek, KİK girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı kararları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelinde siyasi çözüme odaklanılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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