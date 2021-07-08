Dışişleri'nden Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada (Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı) "Terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı-meşru öz yönetim girişimlerinin kabul edilemez niteliği vurgulandı. Sivillere ve son dönemde sivil tesislere yapılan saldırılar kınandı.

Açıklamada "Bu çerçevede, tarafımızdan, PKK/YPG'nin Afrin'de 12 Haziran'da BM destekli bir hastaneye yaptığı terör saldırısı dikkate getirilmek suretiyle, saldırının yapıldığı bölgelerin ilgili mutabakatlar uyarınca terörden arındırılması yönündeki beklentimiz yinelendi." denildi.

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