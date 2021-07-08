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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Dışişleri'nden Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıya ilişkin açıklama

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Dışişleri'nden Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu yüksek düzeyli toplantı hakkında açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada (Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı) "Terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı-meşru öz yönetim girişimlerinin kabul edilemez niteliği vurgulandı. Sivillere ve son dönemde sivil tesislere yapılan saldırılar kınandı.

Açıklamada "Bu çerçevede, tarafımızdan, PKK/YPG'nin Afrin'de 12 Haziran'da BM destekli bir hastaneye yaptığı terör saldırısı dikkate getirilmek suretiyle, saldırının yapıldığı bölgelerin ilgili mutabakatlar uyarınca terörden arındırılması yönündeki beklentimiz yinelendi." denildi.

 

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