Dışişleri'nden Somali’de düzenlenen terör saldırısını kınama

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali'nin Mogadişu şehrinin Waberi mahallesinde, bugün (12 Ocak) düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.



Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya devam edecektir” denildi.