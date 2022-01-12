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Dışişleri'nden Somali’de düzenlenen terör saldırısını kınama

#Dışişleri Bakanlığı#Somali#Saldırı
Dışişlerinden Somali’de düzenlenen terör saldırısını kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Mogadişu şehrinde 8 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali'nin Mogadişu şehrinin Waberi mahallesinde, bugün (12 Ocak) düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya devam edecektir” denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Somali#Saldırı

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