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Dünya
Haber Giriş: 07.05.2021 - 22:32 | Son Güncelleme:

Dışişleri'nden Somali- Kenya diplomatik ilişkilerine ilişkin açıklama

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Dışişleri'nden Somali- Kenya diplomatik ilişkilerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. Katar devletinin bu süreçteki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki ihtilafların diyalog ve uzlaşı temelinde çözülmesi yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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