Dışişleri'nden Somali- Kenya diplomatik ilişkilerine ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. Katar devletinin bu süreçteki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki ihtilafların diyalog ve uzlaşı temelinde çözülmesi yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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