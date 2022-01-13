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Dışişleri'nden 'Rauf Denktaş' mesajı

#KKTC#Rauf Denktaş#Dışişleri
Dışişlerinden Rauf Denktaş mesajı

Dışişleri Bakanlığı KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 10'uncu ölüm yılı için bir anma mesajı yayınladı.

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Dışişleri Bakanlığı'nca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 10'uncu ölüm yılında saygı ve rahmetle anıldığı belirtilerek, "Verdiği mücadeleye eşsiz katkıları ve dirayetli liderliği hafızalardaki yerini daima koruyacaktır" denildi. 

Bakanlık tarafından paylaşılan mesajda, "KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ı vefatının onuncu yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Merhum Rauf Denktaş’ın Kıbrıs Türkünün hürriyeti, bekası ve güvenliği için Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içinde verdiği mücadeleye eşsiz katkıları ve dirayetli liderliği hafızalardaki yerini daima koruyacaktır. Tarihi ve manevi sorumluluklarımızın bilinciyle, Kıbrıs Türk Halkı’nın, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescili yönündeki kararlı mücadelesine tam destek vermeye devam edeceğiz" denildi.

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