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Dışişlerinden Paksoy’a saldırıya kınama

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#CNN Türk#ABD#Pensilvanya
Dışişlerinden Paksoy’a saldırıya kınama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 07:00

CNN Türk ve Hürriyet Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in kaldığı örgüt merkezinin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğradı.

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Canlı yayında Yunus Paksoy bilgileri aktarırken bir kişi SUV tipi aracını üzerine sürdü. Paksoy’un tepki göstermesi üzerine arabayı üzerine süren kişi daha sonra kamerasına saldırdı. Sonrasında tekrar yayına bağlanan Paksoy nefes nefese olayı anlatarak, “Gözlüğüm ve telefonum uçtu, saldırıya uğradım. Gömleğim yırtıldı. Şu an aracıma girdim, polisi aradım, birazdan burada olacaklar, şikayetçi olacağım. Ne olursa olsun burada kimseye dokunma hakkınız yok” ifadelerini kullandı.

HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERİLECEK

T.C. Dışişleri Bakanlığı da saldırıyla alakalı paylaşımda bulundu. Bakanlık paylaşımında, “CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Sayın Yunus Paksoy’un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

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#CNN Türk#ABD#Pensilvanya

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