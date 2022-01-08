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Dışişleri'nden Pakistan ve Mısır'a başsağlığı mesajı

#Dışişleri Bakanlığı#Pakistan#Başsağlığı
Dışişlerinden Pakistan ve Mısıra başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Rawalpindi bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalmaları sonucu donarak hayatını kaybedenler için ve Mısır’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Pakistan'a başsağlığı mesajında “Pakistan'ın Rawalpindi bölgesindeki Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan en az 16 kişinin donarak hayatlarını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından Mısır için yayımlanan başsağlığı mesajında ise şu ifadelere yer verildi:

“Mısır’da bugün El-Tor kentinden Süveyş’e giden otobüsün bir minibüsle çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır’a başsağlığı diliyoruz.”

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#Dışişleri Bakanlığı#Pakistan#Başsağlığı

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