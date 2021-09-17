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Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama

#Dışişleri Bakanlığı#Nijerya#Terör Saldırısı
Dışişlerinden Nijeryadaki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 12 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

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Dışişleri BakanlığıNijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 12 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 16 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen terör saldırısında, 12 askerin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükumetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Nijerya#Terör Saldırısı