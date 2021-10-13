Dışişleri'nden Nepal'e taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nepal'in Mugu bölgesinde gerçekleşen otobüs kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını yitirenlerin ailelerine ve dost Nepal halkı ile hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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