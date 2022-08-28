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Dışişleri’nden Macron’a ‘Afrika’ tepkisi

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#Emmanuel Macron#Fransa#Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri’nden Macron’a ‘Afrika’ tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 07:00

Cezayir ziyareti sırasında “Türkiye, Afrika’da Fransa düşmanlığı yapıyor” şeklinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Ankara’dan “İthamlarla sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışıyor” tepkisi geldi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç tarafından yapılan açıklamada, “Macron’un diğer bazı ülkelerle birlikte ülkemizi hedef alan beyanlarda bulunması son derece talihsizdir. Başta Cezayir olmak üzere Afrika’daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez” ifadeleri yer aldı.

‘TEK DÜŞMAN FRANSA’

Açıklamanın devamında, “Kendi geçmişine ilişkin sorunlarla yüzleşmek ve bunları çözmek yerine, bu tepkilerin üçüncü ülkelerin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıktığını iddia etmek bazı siyasetçilerin sahip olduğu çarpık zihniyeti de yansıtmaktadır” denildi. Paris’in meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik “muazzam bir manipülasyon” yürütüldüğünü savunan Macron, “Türkiye, Rusya ve Çin’de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var: Fransa. Bunda hepsi birleşiyor” şeklinde konuşmuştu.

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#Emmanuel Macron#Fransa#Dışişleri Bakanlığı

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