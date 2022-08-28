Dışişleri’nden Macron’a ‘Afrika’ tepkisi

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç tarafından yapılan açıklamada, “Macron’un diğer bazı ülkelerle birlikte ülkemizi hedef alan beyanlarda bulunması son derece talihsizdir. Başta Cezayir olmak üzere Afrika’daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez” ifadeleri yer aldı.

‘TEK DÜŞMAN FRANSA’

Açıklamanın devamında, “Kendi geçmişine ilişkin sorunlarla yüzleşmek ve bunları çözmek yerine, bu tepkilerin üçüncü ülkelerin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıktığını iddia etmek bazı siyasetçilerin sahip olduğu çarpık zihniyeti de yansıtmaktadır” denildi. Paris’in meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik “muazzam bir manipülasyon” yürütüldüğünü savunan Macron, “Türkiye, Rusya ve Çin’de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var: Fransa. Bunda hepsi birleşiyor” şeklinde konuşmuştu.