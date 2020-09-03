Dışişleri’nden karikatür saygısızlığına kınama

Türkiye, mizah dergisi Charlie Hebdo çalışanlarına yönelik katliamın yıldönümünde Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin yayınlamasına ve Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendirmesine çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, “Charlie Hebdo dergisinin Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayınlama kararını şiddetle kınıyoruz” denildi.

KABUL EDİLEMEZ

Müslümanlara yönelik bu hakareti ve saygısızlığı basın, sanat veya ifade özgürlüğü ile gerekçelendirmenin mümkün olmadığının altını çizen Aksoy, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız makamlarının bu konuyu ifade özgürlüğü kapsamında izah etme çabalarının da kabul edilemez olduğunu vurguladı. Macron, Charlie Hebdo dergisine yönelik terör saldırısıyla ilgili 2’si Türkiye kökenli 14 kişinin yargılanması öncesinde aynı derginin Hz. Muhammed’e hakaret karikatürlerini tekrar yayınlamasıyla ilgili şunları söylemişti: “Fransa’da, inanç özgürlüğüne bağlı dine hakaret özgürlüğü var. Ben tüm bu özgürlüklerin korunması için varım. Fransa’da yöneticiler, cumhurbaşkanı eleştirilebilir, dine hakaret edilebilir.” Cumhurbaşkanı Macron bu açıklamayı , resmi ziyaret için bulunduğu ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yapmıştı.

ALMAN GAZETEYE YALANLAMA

Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Alman Die Welt gazetesinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “bir Yunan gemisinin batırılmasını istediği” şeklindeki iddiasına “hayal ürünü” sözleriyle yanıt verdi. Dışişleri’nin açıklamasında haber için “tamamen hayal mahsulüdür” denirken, Yunanistan’ın bunu ciddiye almasının gerçeklikten kopuk politikalarının bir tezahürü olduğu kaydedildi.