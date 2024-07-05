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Dışişleri'nden İsrail'in yerleşim kararına tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Batı Şeria
Dışişlerinden İsrailin yerleşim kararına tepki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 15:23

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki yerleşim kararlarının uluslararası hukuku çiğnediği vurgulandı.

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Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria’daki bazı yerleşimleri “yasallaştırma” ve yeni yerleşim inşasına “izin verme” adı altında alınan kararlar, uluslararası hukukun alenen ihlalidir.

Bu adımlar, İsrail’in işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının ve barış tesis etme niyetinde olmadığının göstergesidir.

Uluslararası toplumu, İsrail’in işgali normalleştirme girişimleri karşısında kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyoruz."

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Batı Şeria

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