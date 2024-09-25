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Dışişleri’nden İsrail’e tepki: İthamları suçluluk tezahürü

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#Dışişleri Bakanlığı#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Karim Khan
Dışişleri’nden İsrail’e tepki: İthamları suçluluk tezahürü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 07:00

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan’ın New York’ta görüşmesine ilişkin İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın, BM Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamayı, İsrail’in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz. İsrail’in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. İsrail ve destekçilerinin uluslararası mahkemeleri itibarsızlaştırma gayretlerini de ibretle izliyoruz. Soykırım ve tüm bölgeyi ateşe atma çabalarını sürdüren Netanyahu ve hükümeti, işledikleri suçların hesabını uluslararası mahkemelerde mutlaka vereceklerdir. Türkiye bu süreçte masum Filistin halkının ve bölgedeki tüm dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir.”

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Karim Khan

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