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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Gazze tepkisi

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#Dışişleri#Dışişleri Bakanlığı#İsrail
Dışişleri Bakanlığından İsraile Gazze tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 15:52

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki saldırıları devam eden İsrail'e tepki açıklaması yayımladı. Bakanlık, İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırımın göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu doğurmamalı" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"Son günlerde İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunluk kazanmış, okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinli katledilmiştir.

Keza, İsrail'in Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır.

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Türkiye olarak barış, güvenlik ve istikrarın bölgemizin tamamında hakim olmasını istiyoruz. Bu çerçevede, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz."

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#Dışişleri#Dışişleri Bakanlığı#İsrail

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