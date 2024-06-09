Dışişleri'nden İsrail'e çok sert tepki

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze’de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir.

Uluslararası Adalet Divanı’nda 1948 Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail’in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz"