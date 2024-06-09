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Dışişleri'nden İsrail'e çok sert tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Saldırı
Dışişlerinden İsraile çok sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 13:11

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze’de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir.

Uluslararası Adalet Divanı’nda 1948 Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail’in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz"

 

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Saldırı

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