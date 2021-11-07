Dışişleri'nden Irak Başbakanı Kazımi'ye yapılan saldırıya kınama

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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin konutunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğradığı, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Kazımi olaydan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Irak İçişleri Bakanlığı olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna bugün sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Irak’ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve devletinin yanında yer almaya devam edecektir" denildi.