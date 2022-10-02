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Dışişleri’nden ilhaka tepki: Reddediyoruz

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#Dışişleri Bakanlığı#Rusya#Ukrayna
Dışişleri’nden ilhaka tepki: Reddediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 07:00

Dışişleri Bakanlığı, “Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz” açıklamasında bulundu. 

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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrımeşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz. Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Rusya#Ukrayna

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