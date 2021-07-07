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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.07.2021 - 22:56 | Son Güncelleme:

Dışişleri'nden Haiti Cumhurbaşkanı Moise'a düzenlenen suikasta çok sert tepki!

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Dışişleri'nden Haiti Cumhurbaşkanı Moise'a düzenlenen suikasta çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'a düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Haiti Devlet Başkanının menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

"Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, vefatı dolayısıyla Moise'un ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyede bulunuldu.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan eşi Martine Moise'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikaste uğradı Havalimanı ve sınır kapatıldı, sıkı yönetim ilan edildi
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikaste uğradı! Havalimanı ve sınır kapatıldı, sıkı yönetim ilan edildi

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