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GeriDünya Dışişleri'nden Gine'deki cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklama
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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 18:23 | Son Güncelleme:

Dışişleri'nden Gine'deki cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklama

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Dışişleri'nden Gine'deki cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığından, Gine'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu açıklaması yapıldı.

Bakanlık, Gine'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Gine Cumhuriyeti’nde 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Gine halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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