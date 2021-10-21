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Dışişleri'nden flaş F-35 açıklaması

#Dışişleri#F35#Tanju Bilgiç
Dışişlerinden flaş F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, F-35 projesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ya bu programa geri döneceğiz ya bize vaat edilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler.Bu konuyu ABD'li paydaşlarımız ile tartışıyoruz. Bunun sonucuna göre de hareket edeceğiz" dedi.

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Basın mensupları ile bir araya gelen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD ile Türkiye arasında yaşanan F35 sorunundan, büyükelçilerin 'Osman Kavala' açıklamasına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Bilgiç'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye F-35 projesinin kurucu ortaklarından biri, biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bu çerçevede F-35 projesi çerçevesinde ABD'ye yaklaşık 1.4 milyar dolar ödeme yaptık.

"YA PARAMIZI YA UÇAKLARIMIZI VERECEKLER"

Bizim için aslında seçenekler basit, ya bu programa geri döneceğiz ya bize vaat edilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler. Bu çerçevede F-35 için ödenen meblağ F-16 filomuzun modernleştirilmesi için kullanılması bir seçenek olarak gündemde. Bu konuyu ABD'li paydaşlarımız ile tartışıyoruz. Bunun sonucuna göre de hareket edeceğiz.

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BÜYÜKELÇİLERE TEPKİ

Biz açıklamaya tepki verdik. Hiçbir organ, makam, merci, kişi tarafından yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat verilemez, tavsiye ve telkinde bulunulamaz. Türkiye’de devam eden bir yargı süreci var. Aslında yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini bu ülkelerin kendileri çok da iyi biliyor. Türkiye devletine ültimatom verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Biz bunu kabul etmediğimizi söyledik. Büyükelçiliklerin görevleri ve yükümlülükleri bulundukları ülkelerin içişlerine karışmamak.

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#Dışişleri#F35#Tanju Bilgiç

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