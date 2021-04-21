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Dünya
DHA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Dışişleri'nden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

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Dışişleri'nden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'nca silahlı muhalifler ile çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno için taziye mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan paylaşılan mesajda, "Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun silahlı muhalifler ile yaşanan çatışma sonucunda vefat ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Türkiye ve Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine önemli katkı sağlayan İdris Deby Itno'nun vefatı nedeniyle, dost ve kardeş Çad halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

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