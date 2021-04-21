Dışişleri'nden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Bakanlıktan paylaşılan mesajda, "Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun silahlı muhalifler ile yaşanan çatışma sonucunda vefat ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Türkiye ve Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine önemli katkı sağlayan İdris Deby Itno'nun vefatı nedeniyle, dost ve kardeş Çad halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

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