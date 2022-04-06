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Dışişleri'nden Bucha ve İrpin açıklaması: Görüntüler dehşet verici

#Dışişleri Bakanlığı#Ukrayna#Rusya
Dışişlerinden Bucha ve İrpin açıklaması: Görüntüler dehşet verici

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz" açıklaması yapıldı.

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İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz.

Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir.

Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir.

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