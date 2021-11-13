Dışişleri’nden BM Uluslararası Hukuk Komisyonu seçimi açıklaması

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "BM Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun (UHK), 2023-2027 döneminde görev yapacak üyeleri 12 Kasım 2021 tarihinde BM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen seçimlerle belirlenmiştir. 2017 yılından beri UHK üyesi olarak görev yapan Dr. Nilüfer Oral, söz konusu seçimler neticesinde Komisyon üyeliğine yeniden seçilmiştir. Dr. Nilüfer Oral uluslararası hukuk alanındaki geniş bilgi ve tecrübesiyle Komisyonun faaliyetlerine değerli katkılar vermeye devam edecektir. Seçimlerin sonucu uluslararası örgütlerde ülkemize duyulan itimadın da bir tezahürüdür" ifadelerine yer verildi.