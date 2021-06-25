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GeriDünya Dışişleri'nden Berlin konferansı açıklaması.
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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Dışişleri'nden Berlin konferansı açıklaması.

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Dışişleri'nden Berlin konferansı açıklaması.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada "(Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada "(Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık." ifadesi kullanıldı.

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