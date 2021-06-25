AA
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Dışişleri'nden Berlin konferansı açıklaması.
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada "(Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık." ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada "(Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık." ifadesi kullanıldı.