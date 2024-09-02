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Dışişleri'nden Azerbaycan açıklaması

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#Dışişleri Bakanlığı#Azerbaycan#Seçim
Dışişlerinden Azerbaycan açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 08:39

Dışişleri Bakanlığından, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimlerine ilişkin açıklama yapıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da dün düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin işgalden kurtarılan topraklar dahil ülkenin tamamında gerçekleştirilmiş olmasının tarihi bir önem taşıdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin "kardeş" Azerbaycan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, "Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır. Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'da dün düzenlenen seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti olmuştu.

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#Dışişleri Bakanlığı#Azerbaycan#Seçim

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