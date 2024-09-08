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Dışişleri'nden 'Ayşenur Ezgi Eygi' açıklaması

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#Ayşenur Ezgi Eygi#Filistin#Gazze
Dışişlerinden Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 09:15

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

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Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.

Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.

Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir.

Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir."

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#Ayşenur Ezgi Eygi#Filistin#Gazze

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