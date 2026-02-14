Dışişleri’nden AP’ye tepki

Haberin Devamı

Açıklamada, “Kuzeydoğu Suriye’deki durum” konulu kararın Suriye’nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye’nin rolünü göz ardı ettiği, AP yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine sahadaki gerçekler ile Suriye’nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuldu.

ASILSIZ İDDİALAR

“Türkiye’de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi” konulu kararda Türkiye’deki ifade ve din özgürlüğüne yönelik iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, AP dahil hiçbir yabancı kurumun Türkiye’de yürütülen adli süreçlere müdahale edemeyeceği aktarıldı. AP önceki gün, bazı gazeteciler ve Hristiyan Papazlar veya misyonerlerin Türkiye’ye girişlerini engelleyen N-82 ve G-87 güvenlik kodlarının kullanımının “derhal durdurulmasını” isteyen bir kararı oylamış, Suriye konusunda ise Türkiye’nin bölgede her türlü askeri eylemden kaçınması çağrısı yapılmıştı.