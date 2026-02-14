×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri’nden AP’ye tepki

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Parlamentosu#Suriye Krizi#Yabancı Gazeteciler
Dışişleri’nden AP’ye tepki
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından kabul edilen bazı kararlarda Türkiye’yi hedef alan asılsız iddialara tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Açıklamada, “Kuzeydoğu Suriye’deki durum” konulu kararın Suriye’nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye’nin rolünü göz ardı ettiği, AP yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine sahadaki gerçekler ile Suriye’nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuldu.

ASILSIZ İDDİALAR

“Türkiye’de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi” konulu kararda Türkiye’deki ifade ve din özgürlüğüne yönelik iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, AP dahil hiçbir yabancı kurumun Türkiye’de yürütülen adli süreçlere müdahale edemeyeceği aktarıldı. AP önceki gün, bazı gazeteciler ve Hristiyan Papazlar veya misyonerlerin Türkiye’ye girişlerini engelleyen N-82 ve G-87 güvenlik kodlarının kullanımının “derhal durdurulmasını” isteyen bir kararı oylamış, Suriye konusunda ise Türkiye’nin bölgede her türlü askeri eylemden kaçınması çağrısı yapılmıştı.

Gözden KaçmasınPark yeri yüzünden katledildiPark yeri yüzünden katledildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Parlamentosu#Suriye Krizi#Yabancı Gazeteciler

BAKMADAN GEÇME!