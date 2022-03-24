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Dışişleri'nden Afganistan açıklaması: Kızların eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz

#Dışişleri Bakanlığı#Afganistan#Kız
Dışişlerinden Afganistan açıklaması: Kızların eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca Afganistan'da ortaöğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın devam ettirilmesinin üzüntüyle karşılandığı belirtilip, her yaşta kızların eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'da bugün başlayan yeni eğitim döneminde, orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın devam ettirilmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Yeni eğitim döneminde kız çocukları dahil tüm öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi esas itibariyle bizatihi Afgan halkının büyük bir çoğunluğunun beklentisidir.

Afganistan Geçici Hükümeti'ne öncelikle Afgan halkının yararı için kapsayıcı bir şekilde bir an evvel her yaşta kız çocuklarının da eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyor, bu zor günlerde Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz" denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Afganistan#Kız

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