Dışişleri’nden ABD ve Rum Kesimi anlaşmasına kınama

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KKTC Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada belirtilen görüşlerin paylaşıldığı aktarılan açıklamada, KKTC makamlarının ortaya koyduğu ‘haklı tepkinin tümüyle desteklendiği’ vurgulandı. ABD ile GKRY arasında, uluslararası güvenlik endişelerine karşı “İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası” anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Doğu Akdeniz’in istikrar ve güvenliğinin ABD ile GKRY için “hayati önem taşıdığına” işaret edilmişti.