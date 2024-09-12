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Dışişleri’nden ABD ve Rum Kesimi anlaşmasına kınama

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#Dışişleri Bakanlığı#GKRY#ABD
Dışişleri’nden ABD ve Rum Kesimi anlaşmasına kınama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 07:00

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında ‘İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası’ anlaşması imzalanmasına ilişkin, “ABD ile GKRY arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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KKTC Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada belirtilen görüşlerin paylaşıldığı aktarılan açıklamada, KKTC makamlarının ortaya koyduğu ‘haklı tepkinin tümüyle desteklendiği’ vurgulandı. ABD ile GKRY arasında, uluslararası güvenlik endişelerine karşı “İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası” anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Doğu Akdeniz’in istikrar ve güvenliğinin ABD ile GKRY için “hayati önem taşıdığına” işaret edilmişti.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#GKRY#ABD

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