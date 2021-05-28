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Dünya
Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

Dışişleri: Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edildi  

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Dışişleri: Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edildi  

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlığında gerçekleştirilen siyasi istişarelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile ABD’li muhatabı Wendy Sherman başkanlığında dün yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilmiş, bölgesel konularda görüş alışverişi yapılmış, terörizmle mücadelenin önemi vurgulanmıştır" denildi.

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