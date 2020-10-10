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Haber Giriş: 10.10.2020 - 14:11 | Son Güncelleme:

Dışişleri: Terörle mücadelede Irak makamlarıyla iş birliğine hazırız

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Dışişleri: Terörle mücadelede Irak makamlarıyla iş birliğine hazırız
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Dışişleri Bakanlığından, "Sincar'da ve terör örgütünün varlık gösterdiği Irak’ın diğer bölgelerinde istikrarın sağlanması ve terörle mücadele için Irak makamlarıyla iş birliğine hazır olduğumuzu tekrar vurguluyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından, yapılan açıklamada şöyle denildi:

Irak Merkezi Hükümeti (IMH) ile IKBY arasında Sincar’da güvenlik ve idare konularında dün bir anlaşma imzalandığı duyurulmuştur.

Anlaşmanın, Sincar’da Irak makamlarının otoritesininin yeniden tesis edilmesini, DEAŞ, PKK terör örgütü ve uzantılarının köklerinin kazınmasını, önce DEAŞ’ın, bilahare PKK ve uzantılarının ağır zulüm ve baskılarına maruz kalan Ezidiler ile diğer bölge halkının güven içinde yurtlarına dönmelerini sağlayacak şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.

Bu vesileyle, Sincar‘da ve terör örgütünün varlık gösterdiği Irak’ın diğer bölgelerinde istikrarın sağlanması ve terörle mücadele için Irak makamlarıyla işbirliğine hazır olduğumuzu tekrar vurguluyoruz.

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