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Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması

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#Dışişleri Bakanlığı#Sözcü#Öncü Keçeli
Dışişleri Sözcüsü Keçeliden Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 09:29

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye’ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz. Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine, Aydın’ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor" açıklaması yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların başladığını açıkladı

Bakanlık Sözcüsü Keçeli, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesinin talebi üzerine, Aydın’ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörüldüğünü belirtti.

Keçeli, Eygi'nin otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğuna iletilmesinin beklendiğini ifade etti.

Keçeli, sosyal medyada şu açıklamalarda bulundu:

"İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.

Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.

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Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir.

Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir"

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#Dışişleri Bakanlığı#Sözcü#Öncü Keçeli

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