Dışişleri: Rumlar ve Atina gerilimi arttırıyor

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Bilgiç, “Hem Yunanistan hem GKRY Doğu Akdeniz’de gerginliği artıracak adımlar atıyor. Akdeniz’de kıta sahanlığımıza araştırma gemileri gönderme çabaları devam ediyor. Biz bu tahriklere hem sahada hem masada yanıtlarını veriyoruz” diye konuştu.

‘MUKABELE EDERİZ’

Bilgiç, Rum kesiminin kasımda yeni bir sondaja başlayacağını duyurduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: “Bu gerçekleşirse tabii biz de Kıbrıs Türklerinin de haklarını korumak için buna mukabele edeceğiz. Bunu açıkça buradan ifade ediyorum. Türkiye olarak bu tür meydan okumalara gerekli cevapları vermeye devam edeceğiz. Öte yandan Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervlerinin daha hakça paylaşımı için Sayın Cumhurbaşkanımızın önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı yapılabildiği takdirde bölge ülkeleri arasındaki işbirliği zemini bulunabilir, kaynaklar da hakça paylaşılabilir.”