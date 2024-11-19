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Dışişleri kaynaklarından Hamas iddiasına yalanlama

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#Dışişleri Bakanlığı#Hamas#İddia
Dışişleri kaynaklarından Hamas iddiasına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 07:00

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu’nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye’yi ziyaret ettiği belirtildi. Ayrıca Hamas Siyasi Bürosu’nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Geçen haftadan bu yana İsrail basınında arabulucu Katar’ın ABD’den gelen baskılar üzerine İsrail ile anlaşmaya yanaşmadığı gerekçesiyle Hamas Siyasi Bürosu üyelerinden ülkeyi terketmelerini istediği haberleri çıkıyor. Yine Katar’ın tavrı üzerine Hamas üyelerinin Türkiye’ye gittiği iddiaları yer aldı.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Hamas#İddia

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